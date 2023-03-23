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Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2

23 березня 2023, 21:59
Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2
Фото: Reuters
Шведський парламент сьогодні схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакету військової допомоги.

В ньому передбачені самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2.

Про це пише Європейська правда.

Відповідно до у рішення, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму €554 млн. Конкретно йдеться про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.

"Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції", – сказали в парламенті.

Також, Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Збройні сили Швеції протягом цього року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 мільярда крон.

ШвеціяLeopardLeopard-2

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