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Швеція створить центри обслуговування зброї, яку передасть для ЗСУ

16 червня 2023, 18:07
Швеція створить центри обслуговування зброї, яку передасть для ЗСУ
Знімок був зроблений афганським солдатом, якого Клейтон тренувала. Фото: US ARMY
Уряд Швеції вже дав згоду на участь у проекті до 60 військовослужбовців.

Уряд Швеції створить поблизу України центри логістики. Там також будуть обслуговувати військову техніку.

Про це повідомляє SVT.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країни виділяє новий пакет військової допомоги Україні. У рамках цього пакета будуть створені спеціальні центри логістики та обслуговування військової техніки. Їх планують облаштувати поблизу України, ймовірно, у Польщі.
 У центрах буде обслуговуватися техніка, яку Україна отримала від Швеції.

Очікується, що центри розпочнуть роботу на початку осені. За оцінками, там працюватимуть близько 30 шведів, вони також тренуватимуть український персонал. Також знадобиться більше запчастин для обслуговування техніки. Ймовірно, вони надійдуть у рамках наступних пакетів допомоги.

ШвеціязброяЗСУвійна в Україніросія окупанти

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