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ПОЛІТИКА

Швеція та Данія посилили контроль за флотом рф у Балтійському морі

07 липня 2025, 14:29
Швеція та Данія посилили контроль за флотом рф у Балтійському морі
Фото: fttc.com.ua
Судна без підтвердженої страховки можуть бути занесені в чорні списки США, Великої Британії та ЄС, що додатково обмежує здатність кремля обходити санкції в енергетичному секторі та фінансувати агресію проти України.

Швеція і Данія слідом за Німеччиною почали вимагати страхові документи від танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі. Таким чином держави намагаються стримати діяльність так званого тіньового флоту росії.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Судна без підтвердженої страховки можуть бути занесені в чорні списки США, Великої Британії та ЄС, що додатково обмежує здатність кремля обходити санкції в енергетичному секторі та фінансувати агресію проти України.

"Якщо ми шукаємо справжню проблему, то це ті, хто не хоче показувати свої документи", — зазначила Христина Сіг, професор морського права Південного університету Данії.

Тіньовий флот рф переважно складається зі старих танкерів із сумнівною страховкою. Часто вони оформлені на підставні іноземні компанії, ходять під«зручними» прапорами й уникають лоцманських послуг під час проходження вузьких проток.

Швеція і Данія побоюються, що такі судна можуть спричинити масштабні розливи нафти в Балтійському морі, а також — згідно з підозрами — використовуються москвою для диверсій, зокрема пошкодження підводних кабелів.

20 травня Євросоюз запровадив санкції проти російської страхової компанії ТСК, зокрема через видачу страховок суднам із "тіньового" флоту. За словами Сіг, цей захід може стримати обережних судновласників, але ризиковані гравці залишаються загрозою, особливо з огляду на екологічні наслідки.

"Тіньовий" флот кремля вже виглядає як монстр, створений власноруч", — додала експерт.

У матеріалі йдеться про те, що саме тому Данія, Швеція та Німеччина впродовж останнього року перейшли до більш агресивного тлумачення морського права, хоча ще донедавна це вважалося юридично ризикованим кроком, адже формально може обмежувати свободу судноплавства в міжнародних водах.

війнаШвеціяДаніябалтійське моресанкціі проти росіїТіньовий флот рф

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