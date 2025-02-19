Швеція та Польща підпишуть угоду через погіршення ситуації з безпекою у Європі

Польща й Швеція підпишуть угоду щодо співпраці обидвох країн у сфері цивільної оборони у світлі погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Угоду підпишуть голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Польщі Томаш Семоняк й міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін сьогодні, 19 лютого, в Стокгольмі. Документ охоплюватиме питання захисту цивільного населення, безпеки в Балтійському регіоні і стійкості до гібридних загроз.

Також The Guardian додає, що тим часом уряд Данії також планує представити нову оборону угоду на суму 50 млрд данських крон (7 млрд доларів), щоб "довести свою готовність перед обличчям критики з боку США, які прагнуть отримати контроль над Гренландією".