Швеція закупила танків Leopard на €2 млрд

Така кількість танків допоможе країні збільшити армію до чотирьох бригад.

Швеція уклала угоду з німецько-французьким збройовим концерном KNDS на виробництво 40 танків Leopard 2. Їх вартість складає майже 2 млрд євро.

Про це повідомляє SVT, посилаючись на оголошення Міністерства оборони Швеції.

Шведське відомство з оборонних закупівель FMV підписало контракт з KNDS на виготовлення 44 танків Leopard 2 A8.

Вартість угоди - 20 млрд шведських крон або 1,7 млрд євро.

Про це оголосив міністр оборони Пол Йонсон під час візиту до військового підрозділу на стратегічному острові Готланд.

Він додав, що інвестиція має ключове значення для втілення планів про збільшення армії до чотирьох бригад.

"Завдяки цьому контракту у нас буде сильніше військо, сильніші бригади і краща готовність до зіткнення з серйозним противником… Зрозуміло, що покращення нашої обороноздатності мало би початися раніше, але зараз ми на правильному шляху і рухаємося великими кроками, і це крок до розбудови сильнішої "тотальної оборони", – заявив Йонсон.

"Це одні з найсучасніших танків, що доступні на ринку. Вони стануть суттєвим підсиленням для наших сухопутних військ", – сказав очільник FMV Йоран Мортенссон.

Крім того, в кінці року Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України.