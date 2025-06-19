Швеція ухвалила збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП

Незабаром НАТО може підняти ставку для всіх країн.

Сьогодні, 19 червня, уряд Швеції одноголосно схвалив збільшення витрат на оборону.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Швеція разом з усіма парламентськими партіями досягла домовленості щодо безпрецедентного збільшення оборонного бюджету країни.

Головною метою було досягнення нового орієнтиру НАТО у 3,5% ВВП на оборону.

І вперше в історії Швеції це фінансуватиметься з коштів тимчасових державних запозичень.

В разі, якщо НАТО погоди додаткову ціль у 1,5% ВВП для ширших інвестицій у сферу безпеки та оборони, то Швеція легко досягне і цієї мети.

Фінансування нових витрат на військову і цивільну оборону дозволить тимчасове відхилення від цільових фіскальних показників на 2026–2034 роки.

Наразі шагальна межа приросту боргу – 300 млрд крон, з яких до 50 млрд піде на інфраструктуру, резерви продуктів, пального і ліків.

Допомога Україні не включена в ліміт боргового фінансування і буде фінансуватись окремо.

Швеція зобов’язується повернутися до збалансованого бюджету до 2035 року, а "якір" держборгу залишиться на рівні 35% ВВП, а також збільшити чисельність збройних сил країни, закупити обладнання, підвищити боєготовність та створення резери.

Крім того, угода передбачає зміцнення ключових інфраструктур, підтримку життєво важливих функцій держави, а також забезпечення стійкості суспільства до криз.

"Це історичне рішення, яке зробить безпечнішими і Швецію, і НАТО. Тепер усі – від уряду до сил оборони – повинні докласти максимум зусиль для швидкого нарощування спроможностей", – заявив міністр оборони Пол Йонсон.