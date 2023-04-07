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Швеція відмовила Туреччині в екстрадиції підозрюваного у тероризмі

07 квітня 2023, 13:40
Швеція відмовила Туреччині в екстрадиції підозрюваного у тероризмі
Фото: РБК
Причина відмови - він є громадянином Швеції і тому не може бути екстрадований.

Шведський уряд відмовився видати 50-річного чоловіка, звинуваченого в тероризмі, на вимогу Туреччини, оскільки він є громадянином Швеції.

Про це пише агентство TT.

Справа стосується чоловіка у віці 50 років, якого в Туреччині підозрюють у членстві в "озброєній терористичній організації". Але він є громадянином Швеції і тому не може бути екстрадований.

Рішення про відмову було ухвалене на засіданні уряду Швеції минулого тижня. Запит Туреччини на екстрадицію надійшов у листопаді 2022 року.

Натомість Стокгольм дозволив видати Туреччині чоловіка віком близько 30 років, який був засуджений у Туреччині до більш як 13 років ув'язнення за шахрайство і перебуває під вартою у Швеції.

Чоловік є громадянином Туреччини, й уряд Швеції дав згоду на екстрадицію після того, як Верховний суд країни оголосив, що не знайшов жодних перешкод для цього.

Питання екстрадиції стало актуальним після того, як Швеція подала заявку на членство в НАТО у травні минулого року. Турецький уряд неодноразово вимагав від Швеції видати йому низку людей, підозрюваних у тероризмі.

ТуреччинаШвеціяНАТОтероризмвійна в Україні

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