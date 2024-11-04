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ПОЛІТИКА

Швеція відмовилася від планів будівництва вітрових електростанцій через загрозу для обороноздатності

04 листопада 2024, 18:49
Швеція відмовилася від планів будівництва вітрових електростанцій через загрозу для обороноздатності
Фото: ЕП
Серед аргументів військових – те, що така морська інфраструктура ускладнює ведення радіоелектронної розвідки, зокрема виявлення загроз із повітря або пересування підводних човнів.

Уряд Швеції відмовиться від десятка проєктів вітрових електростанцій у Балтійському морі через можливі негативні наслідки для обороноздатності.

Про це повідомляє SVT.

У понеділок шведський уряд ухвалив рішення відмовитися від 13 із 14 проєктів вітрових електростанцій у Балтійському морі, дослухавшись до аргументів військових.

"Уряд вважає, що це призвело б до неприпустимих наслідків для оборони Швеції", – зазначив міністр оборони Пол Йонсон. 

Перед цим минулого тижня Збройні сили Швеції оприлюднили аналітичну записку із висновком, що проєкти вітрових електростанцій у Балтійському морі ускладнять оборону Швеції. 

Серед аргументів військових – те, що така морська інфраструктура ускладнює ведення радіоелектронної розвідки, зокрема виявлення загроз із повітря або пересування підводних човнів.

По-друге, у разі реальної війни ця інфраструктура була б дуже вразливою до ударів крилатими ракетами і балістикою. 

"Складно робити такі оголошення…Проте це належне повідомлення на тлі теперішньої безпекової ситуації і нашого дуже серйозного ставлення до обороноздатності Швеції", – зазначила міністерка енергетики та промисловості Емма Буш. 

Швеціявітрові електростанції

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