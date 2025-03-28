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Швеція вперше відправила винищувачі Gripen для патрулювання кордонів НАТО

28 березня 2025, 09:09
Швеція вперше відправила винищувачі Gripen для патрулювання кордонів НАТО
Джерело: defence
Шведські винищувачі буде розгорнуто у Польщі
Швеція, яка є найновішим членом НАТО, вперше розгортає винищувач, який призначений для боротьби з росією та захисту кордонів Альянсу. За даними збройних сил країни, шість винищувачів Jas 39 Gripen приземлилися в середу на авіабазі в Мальборку (Польща), аби взяти участь в місії зі спостереження за повітряним простором НАТО.
 
Про це пише Business Insider.
 
В Альянсі наголосили, що це перший випадок, коли шведські бойові літаки беруть участь в "посиленій місії з патрулювання повітряного простору" НАТО з повітряного простору іншого члена Альянсу з моменту вступу Швеції до нього у березні 2024 року. 
 
"Швеція, разом зі своєю сусідкою Фінляндією, перервала десятиліття нейтралітету і вступила до НАТО, мотивуючи своє прагнення до членства вторгненням росії в Україну. Це був ненавмисний наслідок жорстокої війни російського президента путіна, заявленою причиною якої було обмеження розширення альянсу НАТО", - нагадали у BI.
 
У виданні зазначили, що ці країни розбудовували свою армію, враховуючи загрози з боку рф, тому Gripen був одним з таких проєктів.
 
"Gripen можуть функціонувати з цивільних доріг, а не з дорогих злітно-посадкових смуг на стаціонарних аеродромах, які можуть стати мішенню. росія націлилася саме на таку інфраструктуру під час війни. Він також потребує меншого технічного обслуговування, ніж деякі інші літаки, такі як американські F-16, які широко представлені в арсеналах багатьох країн НАТО", - додали у матеріалі.
 
Водночас військовий аналітик корпорації RAND зауважив, що гнучкість Gripen робить його "набагато кращим для країни, яка межує з агресором". Тому військові експерти кажуть, що Gripen є найкращим літаком НАТО для України, аби боротися з рф. 
 
Проте міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українцям буде складніше прийняти ще один винищувач, адже вони вже отримали американські F-16 та французькі Mirage. 
 
У НАТО також повідомили, що шведські винищувачі буде розгорнуто у Польщі з квітня разом з літаками Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії. В альянсі описали свою "посилену місію з патрулювання повітряного простору" як місію мирного часу, яка тривала у 2014 році після того, як росія незаконно анексувала Крим. 
Швеціявійна в Українівинищувачіросія окупанти

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