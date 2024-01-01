Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція стане членом Альянсу до літа 2024 року – генсек НАТО

01 січня 2024, 17:19
Швеція стане членом Альянсу до літа 2024 року – генсек НАТО
Фото: 5 канал

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виказав впевненість у тому, що Альянс у 2024 році завершить запланований процес вступу Швеції.

Про це повідомляє Web.De.

Столтенберг висловив упевненість, що Швеція буде 32-м членом Альянсу на Вашингтонському саміті НАТО в липні, підкресливши, що Стокгольм виконав свої зобов’язання перед Туреччиною.

Як зазначає видання, наразі між США та Туреччиною ведуться переговори щодо додаткової угоди щодо постачання винищувачів F-16, якої вимагає уряд в Анкарі.

У виданні зауважують, що заявку Швеція подала ще у травні 2022-го на тлі російської повномасштабної агресії проти України, прагнучи завершити процес вступу того ж року.

Однак тоді Туреччина звинуватила шведських політиків у "відсутності відданості проти терористичних організацій", таких як Курдська робітнича партія (РПК), і відмовилася дати свою згоду.

генсек НАТОНАТОросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється