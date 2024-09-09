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Швеція виділяє Україні 400 млн євро військової допомоги

09 вересня 2024, 17:05
Швеція виділяє Україні 400 млн євро військової допомоги
Фото: Reuters
Пакет допомоги включає пожертвування матеріальних засобів, прямі закупівлі та фінансові внески.
Уряд Швеції оголосив про 17-й пакет військової допомоги Україні. Новий пакет допомоги "відповідає найбільшим військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому" і охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову підтримку.
 
Про це ідеться на сайті уряду.
 
"Швеція вступає в новий етап військової підтримки України через більшу увагу до виробництва, а не донорства", — зазначили в уряді.
 
Пакет містить три основні закупівлі обладнання, яке є особливим пріоритетом для України, а також відповідає військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому. Він включає пожертвування матеріальних засобів, прямі закупівлі, матеріальні одиниці та фінансові внески.
 
Закупівлі здійснюватимуть або Збройні сили Швеції, або Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції. Вартість цих закупівель становить приблизно 600 мільйонів шведських крон.
 
Зокрема, у новий пакет військової допомоги ввійшли зенітно-ракетні системи Robot System 70, рушниці та протитанкові міни, захисні маски обладнання для роботи у забрудненому середовищі, гранатомети з боєприпасами, безвідкатні рушниці з боєприпасами та малокаліберні боєприпаси.
 
Також Швеція передає ЗСУ військову зимову форму та спорядження. 
 
Новий пакет допомоги від Швеції включає шість додаткових десантно-штурмових катерів класу Stridsbat 90 і спускове обладнання для них.
 
У межах цього ж пакету Швеція виділила понад 700 млн крон на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році. Ці міжнародні програми, в яких беруть участь кілька країн, довели свою ефективність у створенні умов для великих закупівель озброєнь і обладнання.
 
Також Швеція вперше вирішила придбати додаткові запчастини для винищувачів JAS 39 Gripen, які у майбутньому можуть опинитися в Україні. На ці цілі передбачили близько 2,3 млрд крон (понад 200 млн євро).

 

підтримка УкраїниШвеціїросія окупантивійна в Україні

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