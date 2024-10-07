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Швеція виділяє винищувачі для патрулювання повітряного простору НАТО – Bloomberg

07 жовтня 2024, 17:35
Швеція виділяє винищувачі для патрулювання повітряного простору НАТО – Bloomberg
Фото: belvpo.com
Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер назвала це рішення історичним.
Влада Швеції планує виділити вісім винищувачів для патрулювання повітряного простору НАТО наступного року.
 
Про це повідомив уряд країни на пресконференції, пише Bloomberg.
 
Шведські винищувачі стануть доповненням до військових кораблів і 600 військовослужбовців, яких планують розгорнути разом зі збройними силами Північноатлантичного альянсу в Латвії.
 
"Це історичне рішення. Вперше як член Альянсу ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО, і ми робимо це зі значним внеском", – наголосила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.
 
ШвеціяНАТОвійна в Україніросія окупанти

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