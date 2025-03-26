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Швеція виділятиме 3,5% ВВП на оборону вже у 2030 році

26 березня 2025, 17:19
Швеція виділятиме 3,5% ВВП на оборону вже у 2030 році
Фото: з вільного доступу
Скоро НАТО поставить перед країнами-членами мету витрачати від 3% до 4% ВВП.

Уряд Швеції планує збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року, а це більше і швидше, аніж прогнозувалося.  

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає агенція Reuters

Видання пише, що наращі прогнозувалося, що витрати на оборону досягнуть 2,4% ВВП цього року і 2,6% у 2028 році, але в уряді країни визнали – потрібно більше на тлі попереджень США про те, що європейська безпека більше не може бути першочерговим завданням Вашингтона.

Крістерссон додав, що НАТО незабаром поставить перед країнами-членами мету витрачати від 3% до 4% ВВП, і Швеція досягне нової мети, попередня оцінка якої становить 3,5%.

"Важко точно знати, де це буде. Ми наполягаємо на тому, щоб він був достатньо високим, щоб значно підвищити здатність європейських країн НАТО захищати Європу", – сказав він. 

Прем’єр Швеції також вважає, що уряд і антиімміграційні Шведські демократи домовилися допомогти профінансувати переозброєння шляхом залучення позик на суму порядка $29,9 млрд протягом періоду до 2035 року.

"Нова і далекосяжна ситуація в галузі політики безпеки вимагає нових рішень, як термінових, так і довгострокових", – додав прем’єр.

 
ШвеціяНАТО

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