Скоро НАТО поставить перед країнами-членами мету витрачати від 3% до 4% ВВП.

Уряд Швеції планує збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року, а це більше і швидше, аніж прогнозувалося.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон, передає агенція Reuters.

Видання пише, що наращі прогнозувалося, що витрати на оборону досягнуть 2,4% ВВП цього року і 2,6% у 2028 році, але в уряді країни визнали – потрібно більше на тлі попереджень США про те, що європейська безпека більше не може бути першочерговим завданням Вашингтона.

Крістерссон додав, що НАТО незабаром поставить перед країнами-членами мету витрачати від 3% до 4% ВВП, і Швеція досягне нової мети, попередня оцінка якої становить 3,5%.

"Важко точно знати, де це буде. Ми наполягаємо на тому, щоб він був достатньо високим, щоб значно підвищити здатність європейських країн НАТО захищати Європу", – сказав він.

Прем’єр Швеції також вважає, що уряд і антиімміграційні Шведські демократи домовилися допомогти профінансувати переозброєння шляхом залучення позик на суму порядка $29,9 млрд протягом періоду до 2035 року.

"Нова і далекосяжна ситуація в галузі політики безпеки вимагає нових рішень, як термінових, так і довгострокових", – додав прем’єр.