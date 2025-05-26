Швеція виділила понад €443 млн на зміцнення обороноздатності України

Крім того, частину коштів направлять на участь у міжнародних коаліціях.

Швеція оголосила про виділення 4,8 мільярда шведських крон (приблизно €443 мільйони) в межах найбільшого пакету допомоги Україні загальною вартістю $1,6 мільярда.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Швеції.

Новий пакет включає низку напрямів підтримки, спрямованих як на безпосереднє забезпечення Збройних сил України, так і на довгострокове посилення оборонного потенціалу країни.

Зокрема:

Понад 1 мільярд шведських крон (€92 мільйони) буде спрямовано на так звану данську модель — фінансування закупівель зброї безпосередньо в Україні, що сприяє розвитку вітчизняної оборонної промисловості та економіки.

Ще понад 1 мільярд крон підуть на закупівлю систем протиповітряної оборони та далекобійних безпілотників.

418 мільйонів крон (€38 мільйонів) призначені на закупівлю бронетехніки, якою опікується Данія.

550 мільйонів крон (€50 мільйонів) Швеція виділила на підтримку чеської ініціативи зі спільних закупівель боєприпасів. Подібна сума — 546 мільйонів крон — була направлена на естонську ініціативу.

Крім того, частину коштів направлять на участь у міжнародних коаліціях:

100 мільйонів крон (€9 мільйонів) — на Коаліцію з розмінування (закупівля мінних детекторів, транспорту та засобів індивідуального захисту);

300 мільйонів крон (€27 мільйонів) — на Коаліцію дронів (закупівля різних типів БПЛА);

50 мільйонів крон (€4 мільйони) — на морську безпеку (підготовка особового складу ВМС України в межах операції Intercharge);

30 мільйонів крон (€2,7 мільйона) — на створення української системи управління в межах Коаліції з ІТ та безпеки.

Уряд Швеції наголосив, що підтримка України залишається стратегічним пріоритетом для країни у боротьбі проти російської агресії.