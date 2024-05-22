Швеція виділить $7 млрд військової підтримки Україні
Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
"З метою посилення шведської підтримки України уряд та "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік", - йдеться в повідомленні.
З новою допомогою загальна військова і цивільна підтримка України від Швеції становитиме більше 100 мільярдів шведських крон.
допомогу Швеція можу надати Україні у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.
В уряді сказали, що ця програма може обтяжити держфінанси на кілька років і навіть після 2026 року.