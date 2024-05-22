Швеція виділить $7 млрд військової підтримки Україні

Уряд Швеції планує додаткову військову підтримку України на загальну суму 75 мільярдів крон протягом трьох років.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

"З метою посилення шведської підтримки України уряд та "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік", - йдеться в повідомленні.

З новою допомогою загальна військова і цивільна підтримка України від Швеції становитиме більше 100 мільярдів шведських крон.

допомогу Швеція можу надати Україні у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

В уряді сказали, що ця програма може обтяжити держфінанси на кілька років і навіть після 2026 року.