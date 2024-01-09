Швеція виділить близько $5 млн у фонд НАТО для допомоги Україні

Також грошову допомогу Швеція планує надати Молдові та Грузії.

Швеція вирішила перерахувати 50 млн своїх крон (близько 5 млн доларів) до фонду НАТО щодо допомоги Україні.

Про це повідомили на сайті шведського уряду.

"Гроші підуть на підтримку проєктів, щодо яких вже прийняли рішення, але їм бракує фінансування, такі як закупівля оборонного обладнання, палива, медикаментів та обладнання для розмінування", – зазначили у пресслужбі уряду.

Крім того, Швеція хоче перерахувати по 5 млн шведських крон Грузії та Молдові. Це майже по 500 тисяч доларів на кожну країну.

Що стосується Молдови, то гроші мають піти на закупівлю обладнання, навчання і підтримку реформ. Грузія ж має витратити кошти на проєкти в таких сферах, як врегулювання криз, кібербезпека та обмін розвідданими.

Нагадаємо, 2022 року Швеція подала заявку на членство у НАТО після вторгнення росії в Україну. Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив заперечення через те, що, за його словами, Стокгольм захищає людей, яких Анкара вважає терористами. Американські законодавці призупинили продаж винищувачів F-16 Туреччині, поки вона не підпише членство Швеції.