Швеція виділить гроші МАГАТЕ для посилення ядерної безпеки в Україні

Йдеться про майже 1,8 мільйона євро

Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (близько 1,8 мільйона євро) місіям Міжнародного агентства з атомної енергії. Кошти виділені для забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті шведського уряду.

Уряд Швеції зазначив, що підтримка роботи МАГАТЕ відповідає загальній меті уряду Швеції щодо надання допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення рф.

"Робота МАГАТЕ має велике значення для безпеки атомних електростанцій України. Тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могла зберегти свою присутність в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.