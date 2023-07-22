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Швеція виділить на відновлення України €500 млн

22 липня 2023, 17:13
Швеція виділить на відновлення України €500 млн
Фото: РБК
Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023-2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон або €522,6 млн на проєкти з відновлення України.

Про це повідомив міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел, передає прес-службу КМУ.

Це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції і Україна стала її реципієнтом.

"Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 млрд шведських крон в економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, прийнята нашими партнерами. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо те, що шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні", - заявила міністр економіки України Юлією Свириденко.

Вона додала, що приватний сектор є найважливішим гравцем у процесі реконструкції України. 

"Для нас важливим є залучення іноземних інвестицій, залучення міжнародного бізнесу у проєкти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом", - сказала Свириденко. 

Бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проєктів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку – 5,7 млрд шв. крон, Шведським інститутом – 225 млн шв. крон і Академією Фольке Бернадотта – 75 млн шв. крон.

Країни обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Швеція зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній і гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці.

Крім того, увагу приділили питанню гуманітарного розмінування в Україні, поповнення парку спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Швеціядопомогавідновлення україни

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