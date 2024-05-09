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​Швеція виділить на військові потреби України 28 млн євро

09 травня 2024, 18:53
​Швеція виділить на військові потреби України 28 млн євро
Фото: РБК
Гроші розподілять між трьома коаліціями і фондом НАТО з підтримки України.

Збройні сили Швеції за дорученням уряду мають здійснити виплати в розмірі 28 млн євро на військові потреби України.

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Із цієї суми 18 млн євро спрямують на потреби трьох коаліцій, які діють у межах Контактної групи з питань оборони України, а решту - 10 млн євро - пожертвують у фонд НАТО для України.

"Через ці виплати у фонди ми можемо зміцнити оборону України у сфері безпілотників, розмінування та зміцнення можливостей українського військово-морського флоту", - зазначив міністр оборони Пол Джонсон.

5 мільйонів євро спрямують коаліції з розмінування (йдеться про спільні закупівлі техніки та навчання українських фахівців. 3 мільйони євро отримає коаліція з морської безпеки. 10 мільйонів євро надійде до коаліції дронів. 

війна в Україніросія-агресорШвеціяпідтримка України

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