Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів
Швеція висилає з країни ще п'ятьох російських дипломатів.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю SVT Nyheter.
"Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів", – сказав Більстрем.
За його словами, було викликано посла росії Віктора Татаринцева та повідомлено йому, що п'ятьох осіб, які працюють у посольстві, попросили залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.
Посол рф у Швеції Віктор Татаринцев відмовився коментувати ситуацію з висилкою російських дипломатів.