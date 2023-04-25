Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів

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Швеція висилає з країни ще п'ятьох російських дипломатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем в інтерв'ю SVT Nyheter.

"Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів", – сказав Більстрем.

За його словами, було викликано посла росії Віктора Татаринцева та повідомлено йому, що п'ятьох осіб, які працюють у посольстві, попросили залишити країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Посол рф у Швеції Віктор Татаринцев відмовився коментувати ситуацію з висилкою російських дипломатів.