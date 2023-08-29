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ПОЛІТИКА

Швеція запропонує Індії винищувачі Gripen, які відмовилися постачати Україні

29 серпня 2023, 15:53
Швеція запропонує Індії винищувачі Gripen, які відмовилися постачати Україні
Йдеться про масштабне виробництво.

Шведська оборонна компанія Saab оголосила про намір продати Індії винищувачі Gripen в рамках авіаційного тендеру. 

Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Компанія зявила про намір взяти участь у майбутньому тендері на закупівлю 114 середніх багатоцільових винищувачів для ВПС Індії.

Нові літаки мають компенсувати зростаюче скорочення боєздатних ескадрилій у ВПС Індії через поступове виведення з виробництва літаків попередніх поколінь протягом останніх років.

Згідно із заявою Міністерства оборони Індії, на сьогоднішній день військово-повітряні сили країни потребують 42 винищувальні ескадрильї по 16-18 літаків у кожній.

В рамках співпраці переможець тендеру повинен буде створити на території країни завод зі складання літаків, а також передати необхідні технології для забезпечення часткової локалізації. Очікується, що виконавець поставить Індії 18 готових літаків, а також побудує на спільному виробництві ще 96 одиниць.

В свою чергу Saab пропонує розширити співпрацю, створивши науково-промисловий центр, який зможе проектувати, виробляти, модернізувати та обслуговувати літаки Gripen.

ШвеціяІндіяGripen

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