Швеція збільшує оборонні витрати до 5% ВВП

З них 3,5% будуть витрачатися на розвиток основних оборонних спроможностей.

Уряд Швеції досягне нового цільового показника витрат НАТО на рівні 5% ВВП країни.

Про це в Стокгольмі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Мій уряд вже оголосив про виділення на оборону 3,5 відсотка від ВВП. Ми це зробили тому, що розуміємо: незалежно від рішень НАТО, ми перебуваємо в дуже особливій географічній ситуації та маємо відповісти на майбутні загрози від росії. Фоном для цього є, безумовно, російська агресивна війна проти України, але ми також знаємо росію вже дуже багато років. рф є загрозою для України, але не лише для неї - також для всіх європейських країн та для Альянсу", - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, серед союзників зростає відчуття терміновості збільшення оборонних витрат, що має відбутися просто зараз.

Проте Крістерссон наголосив, що підтримка права України на самооборону проти російської агресії зміцнює безпеку в усьому євроатлантичному просторі. Це також захищає світовий порядок, що оснований на правилах, на користь усім народам світу.

Шведський прем’єр підтвердив, що Швеція досягне визначеної НАТО нової мети в оборонних витратах у 5%від ВВП, з яких принаймні 3,5 відсотка будуть витрачатися на розвиток основних оборонних спроможностей. Таким є суверенне рішення Швеції, і уряд формалізує його вже після саміту НАТО в Гаазі.