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Швеція звинуватила росію у порушенні роботи супутників – Bloomberg

21 червня 2024, 11:33
Швеція звинуватила росію у порушенні роботи супутників – Bloomberg
Фото: HNK
У Швеції переконані, що створені росією перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж.

Влада Швеції звинуватила росію у "шкідливому втручанні" в роботу супутників.

Про це пише Bloomberg.

Шведські супутники почали некоректно працювати цього року, одразу після приєднання країни до НАТО.

У Швеції заявляють, що створені Кремлем перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, розташованих в орбітальній позиції 5 градусів східної довготи. Ця супутникова позиція є однією з основних з тих, що обслуговують скандинавські країни та країни Східної Європи, пише видання.
 
"Ці збої, звичайно ж, серйозні і можуть розглядатися як частина ширших гібридних дій росії, спрямованих проти Швеції та інших країн", – заявив Bloomberg шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
 
Він додав, що зараз Швеція та інші держави працюють над тим, щоб "знайти відповідь" на дії москви. 
За словами прем'єра, збої торкнулися і телемовлення в Україні, яке залежить від цільового супутника, що належить шведській компанії, яку він не назвав.
 
Шведське Управління пошти та телекомунікацій звернулося до ради Міжнародної спілки електрозв'язку з проханням розглянути цю ситуацію, повідомляє агентство.  З аналогічними скаргами до Міжнародної спілки електрозв'язку звернулися Франція, Нідерланди та Люксембург. Країни планують обговорити проблему перешкод наприкінці червня. 

 

Швеціясупутникивійна в Україніросія окупанти

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