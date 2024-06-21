Швеція звинуватила росію у порушенні роботи супутників – Bloomberg
21 червня 2024, 11:33
Фото: HNK
У Швеції переконані, що створені росією перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж.
Влада Швеції звинуватила росію у "шкідливому втручанні" в роботу супутників.
Про це пише Bloomberg.
Шведські супутники почали некоректно працювати цього року, одразу після приєднання країни до НАТО.
У Швеції заявляють, що створені Кремлем перешкоди торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, розташованих в орбітальній позиції 5 градусів східної довготи. Ця супутникова позиція є однією з основних з тих, що обслуговують скандинавські країни та країни Східної Європи, пише видання.
"Ці збої, звичайно ж, серйозні і можуть розглядатися як частина ширших гібридних дій росії, спрямованих проти Швеції та інших країн", – заявив Bloomberg шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
Він додав, що зараз Швеція та інші держави працюють над тим, щоб "знайти відповідь" на дії москви.
За словами прем'єра, збої торкнулися і телемовлення в Україні, яке залежить від цільового супутника, що належить шведській компанії, яку він не назвав.
Шведське Управління пошти та телекомунікацій звернулося до ради Міжнародної спілки електрозв'язку з проханням розглянути цю ситуацію, повідомляє агентство. З аналогічними скаргами до Міжнародної спілки електрозв'язку звернулися Франція, Нідерланди та Люксембург. Країни планують обговорити проблему перешкод наприкінці червня.