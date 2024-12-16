Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швейцарія активно візьметься за ремонт бомбосховищ для населення

16 грудня 2024, 14:55
Швейцарія активно візьметься за ремонт бомбосховищ для населення
Фото: AP
Швейцарський уряд уже виділив на ці цілі 220 млн швейцарських франків.

Згідно з правилами, що діють у Швейцарії, кожен з дев'яти мільйонів жителів має право на місце в безпечному укритті. Це стосується також іноземців та біженців. 

Про це пише видання Rzeczpospolita.

Швейцарці планують модернізувати старі об'єкти та побудувати нові.

Швейцарський уряд уже виділив на ці цілі 220 млн швейцарських франків. При цьому влада запевняє, що не готується до збройного конфлікту. Ідея полягає в тому, щоб модернізувати деякі старі об'єкти, щоб забезпечити безпеку мешканців.
 
"Реалізація закону, прийнятого в 1963 році, забезпечила кожному з 9 мільйонів жителів Швейцарії, включаючи іноземців і біженців, місце в бункері, захищеному від бомб і ядерної радіації. Швейцарія хоче модернізувати свою мережу застарілих ядерних укриттів. Система вже налаштована на те, що в разі глобального конфлікту в таких бункерах знайде притулок кожен житель країни", – йдеться у статті.
 

Власників будівель штрафуватимуть за виявлені дефекти в укриттях. 

Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та
Політика
Ситуація продовжує загострюватися. Багато проблем ЗСУ створюють некомпетентність командирів та "мікроменеджемент" Головнокомандувача – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2024, 21:20
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється