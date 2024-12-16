Швейцарія активно візьметься за ремонт бомбосховищ для населення

Швейцарський уряд уже виділив на ці цілі 220 млн швейцарських франків.

Згідно з правилами, що діють у Швейцарії, кожен з дев'яти мільйонів жителів має право на місце в безпечному укритті. Це стосується також іноземців та біженців.

Про це пише видання Rzeczpospolita.

Швейцарці планують модернізувати старі об'єкти та побудувати нові.

Швейцарський уряд уже виділив на ці цілі 220 млн швейцарських франків. При цьому влада запевняє, що не готується до збройного конфлікту. Ідея полягає в тому, щоб модернізувати деякі старі об'єкти, щоб забезпечити безпеку мешканців.

"Реалізація закону, прийнятого в 1963 році, забезпечила кожному з 9 мільйонів жителів Швейцарії, включаючи іноземців і біженців, місце в бункері, захищеному від бомб і ядерної радіації. Швейцарія хоче модернізувати свою мережу застарілих ядерних укриттів. Система вже налаштована на те, що в разі глобального конфлікту в таких бункерах знайде притулок кожен житель країни", – йдеться у статті.

Власників будівель штрафуватимуть за виявлені дефекти в укриттях.