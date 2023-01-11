Швейцарія блокує постачання Україні деякої військової допомоги з Іспанії – Europa Press

Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну деякої військової допомоги, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на з’їзді іспанських послів у Мадриді, пише Europa Press.

Керівниця іспанського оборонного відомства пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це і надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.

На запитання посла Іспанії у Берні Роблес відповіла, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет (Швейцарії), але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", – сказала вона, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

Міністерка наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Вона пригадала прийняття українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.

Глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони.

"Будь-який мінімальний напад на країну НАТО призведе до спрацювання статті 5, і країни будуть діяти на захист миру", – підтвердила вона.

Раніше уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва. При цьому Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.