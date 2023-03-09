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Швейцарія блокує поставки зброї в Україну

09 березня 2023, 21:13
Швейцарія блокує поставки зброї в Україну
Фото: AP
Парламент Швейцарії ухвалив рішення, що дозвіл на поставки озброєння воюючій країні можливий лише у разі засудження Радбезом ООН агресивної війни проти неї.

Ця ухвала насьогодні унеможливлює поставки зброї Україні.

Повідомляється на сайті швейцарського парламенту.

"У парламенті досі немає більшості для непрямих поставок зброї в Україну. Національна рада (нижня палата швейцарського парламенту) не хоче де-факто сприяти передачі швейцарської зброї третім країнам. У понеділок відповідну пропозицію відхилила Рада кантонів (верхня палата парламенту)", - йдеться на сайті.

Вчора Національна рада прийняла пропозицію комітету з питань політики безпеки лише за одиму пунктом: "Федеральна рада мусить мати змогу у виняткових випадках дозволити реекспорт виробленої в Швейцарії зброї, якщо Рада Безпеки ООН засудить агресивну війну".

Проте на практиці це рішення не має наслідків для України. ТОму що росія як постійний член Ради Безпеки ООН заблокує ухвалення будь-якої резолюції, у якій засуджуватиметься розв'язана нею війна проти України.

Це рішення було прийнято важко – 98 голосами за при 96-ти проти. Рішення щодо цього пункту ще має схвалити Рада кантонів.

Водночас верхня палата однозначно відхилила другий пункт пропозиції комітету, який передбачав, що для можливості поставок швейцарського озброєння у виняткових випадках достатньо засудження агресивної війни з боку Генасамблеї ООН двома третинами голосів.

Проте голосування Національної Ради не означає завершення дискусії щодо експорту зброї швейцарського виробництва. Наразі на розгляді в парламенті перебувають три депутатські ініціативи на цю тему.

війназброяШвейцарія блокування

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