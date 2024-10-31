Швейцарія частково приєдналася до санкцій ЄС проти білорусі

Купівля та імпорт золота, алмазів, вугілля та сирої нафти з білорусі або походженням з Білорусі у Швейцарії тепер заборонені.

Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти білорусі, які були ухвалені Євросоюзом 29 червня цього року. Нові положення набувають чинності 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Швейцарії.

Нові обмежувальні заходи включають заборону на інвестиції в компанії білоруської енергетичної галузі. Також посилили заборону на експорт та імпорт. Таким чином, купівля та імпорт золота, алмазів, вугілля та сирої нафти із білорусі або із білоруським походженням тепер заборонені.

Також забороняється продавати або вивозити в білорусь предмети розкоші, товари, призначені для переробки нафти і зрідження природного газу, товари, призначені для зміцнювальної промисловості, авіаційне паливо і паливні добавки, а також товари для морського судноплавства.