Швейцарія депортувала трьох українців, які скоїли злочини на її території

Людей доставлять спершу до Польщі.

Швейцарія депортувала трьох українців.

Про це пише видання NZZ.

30 жовтня їх забрав літак із Цюриха у супроводі офіцерів кантональної поліції. Людей доставлять спершу до Польщі, а звідти наземним транспортом перевезуть до України. Депортація відбувається уперше після повномасштабного вторгнення росії.

Видання зазначає, що українці, ймовірно, скоїли важкі злочини, оскільки за дрібні депортація не передбачена. Подробиці про засуджених не оприлюднюють через захист персональних даних.