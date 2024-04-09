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ПОЛІТИКА

Швейцарія готова змінити свою політику у відповідь на російську агресію – президент

09 квітня 2024, 20:32
Швейцарія готова змінити свою політику у відповідь на російську агресію – президент
Фото: AP
Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.

У разі нападу росії Швейцарія має намір захищатися від агресора разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО.

Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації та міністр оборони Віола Амхерд, повідомляє Der Standart.

За її словами, ініціатива з протиповітряної оборони "Європейський небесний щит" передбачає застереження про нейтралітет.

"Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти", - заявила Ахмерд.

Вона зазначила, що в цьому випадку Швейцарія зможе "організувати нашу оборону з партнерами".

За словами президента Швейцарії, як і у випадку з будь-якою іншою системою озброєнь, є надія, що оборонний щит "не буде розгорнуто". Однак, стверджує вона, співпраця допоможе Швейцарії в разі оборони.

Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Європа має готуватися до можливої війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не є фантазією". За його словами, "росія загрожує Європі, як триваючою війною в Україні, так і гібридними атаками на країни-члени ЄС".

Швейцаріяросія загроза

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