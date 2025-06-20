Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців

Федеральна рада незабаром ухвалить рішення про обмеження статусу захисту S для біженців з України.

На цьому тижні Швейцарська народна партія внесла до Національної ради пропозицію про повне скасування статусу захисту S.

В партії вважають, що великі частини української території були врятовані від бойових дій та можуть вважатися стабільними, пише NZZ.

На сьогодні більше 69 тисяч осіб у Швейцарії мають статус захисту S. Від початку року було подано ще 3300 нових заявок, а в Україну повернулися тільки 2600 людей.

Кантони та муніципалітети мають надавати житло більшості осіб зі статусом S.

Росте і поступове зростання рівня зайнятості серед українців, однак ⅔ усе ще не можуть забезпечити себе самостійно.

В 2024 році швейцарський парламент закликав до суворішого підходу до біженців. Дві палати підтримали ініціативу члена Ради кантонів від Санкт-Галлена Естер Фрідлі, що передбачає обмеження доступу до захисту S.

Згідно з новими критеріями, біженці з України, які не проживали в регіонах, де точаться бойові дії або які були окуповані рф, не матимуть права на статус, але зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист.