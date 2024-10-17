Швейцарія інвестує майже $6 млрд у проєкти відновлення України до 2036 року

Гроші планують скерувати на проєкти українського відновлення.

Швейцарія хоче виділити на допомогу Україні 5 млрд франків (близько 5,8 млрд доларів).

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За словами Шмигаля, він провів зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"У швейцарському Лугано ми вперше заклали фундамент для повоєнного відновлення України. Швейцарія активно підтримує проекти українського відновлення і має намір надати на це 5 млрд франків до 2036 року", - розповів український прем'єр.

Також він подякував Швейцарії за призначення спецпредставника з відновлення України. Київ розраховує на плідну співпрацю.

Шмигаль нагадав Кассісу про регіональний підхід у відновленні та патронат над областями.

"Ми хочемо, щоб швейцарські компанії та Швейцарія брали активну участь у цьому. Важливим кроком тут стане візит делегації швейцарських підприємств до України наступного року, що відкриє нові можливості для співпраці та інвестицій", - додав глава українського уряду.

Ще однією темою переговорів став план перемоги президента Володимира Зеленського. Прем'єр подякував главі швейцарського МЗС за підтримку формули миру, щиру солідарність та надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Швейцарія є нейтральною країною, тому вона не може надавати українським захисникам свою зброю. Але незважаючи на це, країна активно підтримує Україну у війні з росією.