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ПОЛІТИКА

Швейцарія на шляху до референдуму: вибір між нейтралітетом та санкціями проти росії

12 квітня 2024, 19:01
Швейцарія на шляху до референдуму: вибір між нейтралітетом та санкціями проти росії
Фото: AP
Незважаючи на те, що підписи для проведення референдуму вже зібрано, саме голосування може пройти не скоро.

У Швейцарії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни. Така ініціатива може заборонити запровадження будь-яких санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Збір підписів за проведення референдуму ініціювала ультраправа Швейцарська народна партія та активісти. Вони хочуть закріпити у конституції країни положення про постійний збройний нейтралітет, який передбачає заборону на участь у будь-якому військовому союзі.

Також за допомогою такої ініціативи хочуть заблокувати "участь у невійськових примусових заходах". До цього, зокрема, належать санкції.

Як пише Bloomberg, незважаючи на те, що підписи для проведення референдуму вже зібрано, саме голосування може пройти не скоро. Уряд та парламент ще мають обговорити це питання після того, як підписи будуть юридично засвідчені. Весь процес до проведення референдуму зазвичай триває кілька років.

Варто зауважити, що цього тижня Швейцарська народна партія заявила про "цілеспрямовані спроби підірвати нейтралітет", пославшись на те, що країна запровадила санкції ЄС проти росії. У партії скаржилися, що це підірвало міжнародну думку про Швейцарію як нейтральну країну.

нейтралітетсанкціїШвейцарія

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