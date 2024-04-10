Швейцарія надасть Україні €5 млрд для відновлення

Кошти мають надійти до 2035 року.

Швейцарія виділить для України 5 млрд швейцарських франків (трохи більше 5 млрд євро) на відновлення. Кошти мають надійти до 2035 року, а ще 1,5 мільярда швейцарських франків уже виділено на 2028 рік.



Про це повідомляє прес-служба уряду Швейцарії.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії. Таким чином, країна посилає "потужний сигнал солідарності" з постраждалими і робить свій внесок у забезпечення стабільності в усій Європі.



Виділені кошти допоможуть запобігти міграційним потокам, а за даними швейцарського уряду, загальна вартість відновлювальних робіт оцінюється приблизно в 440 мільярдів швейцарських франків.

За оцінкою Світового банку, на відновлення України необхідно 486 млрд доларів. Оцінка аналітиків ґрунтується на аналізі збитків і потреб, проведеному за спільного фінансування Швейцарії.

Нагадаємо, Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетичному, дорожньому та медичному секторах.



Крім того, країни спільно запустили процес політичного відновлення в широкому масштабі на Конференції з відновлення України в Лугано у липні 2022 року.

З початку широкомасштабного вторгнення рф Швейцарія надає Україні підтримку у фінансовому та гуманітарному плані, але не оборонного характеру. Країна пояснює це тим, що з 1815 року дотримується політики нейтралітету - Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї до третіх країн.