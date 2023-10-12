Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на розмінування

Сторони обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України у сфері розмінування.

Уряд Швейцарії виділить понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування Україні упродовж наступних чотирьох років.

Про це йдеться на сайті міністерства економіки України за підсумками зустрічі очільниці відомства Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Загребі напередодні.

За словами Свириденко, плануючи роботи, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. У першу чергу обстежується критична інфраструктура, як-от газогони та лінії електропередач. Потім забезпечується безпека громадян, обстежуються їхні домівки. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, четвертим - ліси і надводне-підводне розмінування.

"Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не може. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері", - цитує пресслужба мінекономіки Свириденко.

Водночас Кассіс запевнив, що Швейцарія і далі налаштована на співпрацю з Україною щодо гуманітарного розмінування. Він додав, що офіційний Берн планує прийняти другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України наступного року в Швейцарії.