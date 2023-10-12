Матеріали:
Теми:

Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на розмінування

12 жовтня 2023, 16:57
Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на розмінування
Фото: АFР
Сторони обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України у сфері розмінування.

Уряд Швейцарії виділить понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування Україні упродовж наступних чотирьох років.

Про це йдеться на сайті міністерства економіки України за підсумками зустрічі очільниці відомства Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Загребі напередодні.

 За словами Свириденко, плануючи роботи, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. У першу чергу обстежується критична інфраструктура, як-от газогони та лінії електропередач. Потім забезпечується безпека громадян, обстежуються їхні домівки. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, четвертим - ліси і надводне-підводне розмінування.

"Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не може. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері", - цитує пресслужба мінекономіки Свириденко.

Водночас Кассіс запевнив, що  Швейцарія і далі налаштована на співпрацю з Україною щодо гуманітарного розмінування. Він додав, що офіційний Берн планує прийняти другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України наступного року в Швейцарії.

Швейцаріядопомога Українірозмінуваннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється