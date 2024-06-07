Швейцарія надасть Україні понад $60 млн на цифровізацію державних послуг

Гроші направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни.

Швейцарія виділить Україні фінансову допомогу на цифровізацію державних послуг. Йдеться про суму у понад 60 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Як зазначається, на засіданні 7 червня Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити підтримку України у сферах цифровізації та електронного урядування.

Країна виділить для України 58,7 млн ​​швейцарських франків (понад $64 млн) протягом наступних чотирьох років. Кошти направлять на проєкти у регіонах, які постраждали від війни. Серед ключових сфер будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Як зазначає швейцарський уряд, цифровізація підвищує прозорість державних послуг, це своєю чергою має вирішальне значення для відбудови України.