Швейцарія назвала суму заморожених російських активів

На кінець року сума заморожених фінансових активів через санкції проти росії склала 6,4 млрд доларів.

Також заблоковано 17 об'єктів нерухомості, повідомляє урядовий департамент SECO, який відповідає за дотримання санкцій.

Вартість заморожених фінансових активів упала на 1,7 млрд швейцарських франків у порівнянні з груднем 2022 року. Це пояснюється втратою вартості деяких заблокованих активів: цінних паперів, пов'язаних з рф, внаслідок міжнародних санкцій.

За останній рік SECO заморозив 580 млн швейцарських франків фінансових активів після власних розслідувань і докладних роз'яснень банків.

Департамент також заблокував два об'єкти нерухомості у Швейцарії.

Окрім заморожених 17 об'єктів нерухомості, було заблоковано інші активи: спортивні і розкішні автомобілі, витвори мистецтва, меблі та музичні інструменти, які належать фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями у Швейцарії.

Проте активи на суму 140 млн швейцарських франків, які раніше були заблоковані як запобіжний засіб, були розблоковані після того, як подальше розслідування показало, що юридичні вимоги для їх заморожування не були виконані

В Швейцарії знаходяться активи центрального банку рф на суму близько 7,24 млрд швейцарських франків. З 25 березня 2022 року резерви та активи ЦБ рф іммобілізовані, тобто заборонені всі операції, пов'язані з їх управлінням.