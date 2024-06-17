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Швейцарія не арештовуватиме путіна, якщо він приїде на наступний Саміт миру

17 червня 2024, 08:07
Швейцарія не арештовуватиме путіна, якщо він приїде на наступний Саміт миру
Фото: REUTERS
Виняток хочуть зробити для мирних перемовин щодо війни росії в Україні.

Швейцарія не планує арештовувати російського президента владіміра путіна у разі його приїзду на наступний український Саміт миру в країні.

Про це під час пресконференції заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, повідомляє Укрінформ.

Якщо присутність путіна необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні”, ‒ прокоментувала Амгерд питання, чи не буде зобов’язана Швейцарія арештувати путіна, ордер на арешт якого видав МКС.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також заявив, що приїзд путіна на Саміт миру у Швейцарії можна було б організувати, але треба було б це узгодити з МКС.

Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні”, ‒ сказав він.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Другий саміт миру можуть провести до президентських виборів у США у листопаді. Глава швейцарських дипломатів заявив водночас, що його країна обговорить результати першого саміту із росією і Китаєм.

ШвейцаріяВладімір Путінвійна в Україніросія окупантисаміт миру

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