Швейцарія не передаватиме Києву доходи від заморожених активів рф
Уряд Швейцарії не буде передавати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз.
Про це повідомляє портал Swissinfo.
Швейцьарський державний секретаріат з економічних питань заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.
Згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати "будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку". Наголошується, що це стосується саме Швейцарії.
Навесні цього року загальна вартість активів центрального банку російської федерації, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків.
Кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з рф.
Швейцарія і далі дотримується політики нейтралітету.
Країна не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, проте надавала гуманітарну підтримку.
Також Швейцарія підтримала санкції проти кремля.