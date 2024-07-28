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Швейцарія не передаватиме Києву доходи від заморожених активів рф

28 липня 2024, 15:24
Швейцарія не передаватиме Києву доходи від заморожених активів рф
Фото: AP
Сім млрд швейцарських франків були заморожені в Берні.

Уряд Швейцарії не буде передавати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз.

Про це повідомляє портал Swissinfo.

Швейцьарський державний секретаріат з економічних питань заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.

Згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати "будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку". Наголошується, що це стосується саме Швейцарії.

Навесні цього року загальна вартість активів центрального банку російської федерації, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків. 

Кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з рф.

Швейцарія і далі дотримується політики нейтралітету. 

Країна не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, проте надавала гуманітарну підтримку. 

Також Швейцарія підтримала санкції проти кремля.

 
Швейцаріязаморожені активи рф

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