Швейцарія не передаватиме Києву доходи від заморожених активів рф

Сім млрд швейцарських франків були заморожені в Берні.

Уряд Швейцарії не буде передавати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз.

Про це повідомляє портал Swissinfo.

Швейцьарський державний секретаріат з економічних питань заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.

Згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати "будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку". Наголошується, що це стосується саме Швейцарії.

Навесні цього року загальна вартість активів центрального банку російської федерації, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків.

Кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з рф.

Швейцарія і далі дотримується політики нейтралітету.

Країна не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, проте надавала гуманітарну підтримку.

Також Швейцарія підтримала санкції проти кремля.