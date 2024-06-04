Швейцарія не підтримала визнання Палестини як держави

Парламент відхилив відповідну пропозицію 131 голосом проти 61.

Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію визнання Палестини незалежною державою.

Про це пише видання Neue Zürcher Zeitung.

Відповідну пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліни.

"СП і Зелені підтримали пропозицію, решта партій її відхилили", – йдеться у повідомленні.

Проти пропозиції проголосув 131 депутат, підтримали визнання Палестини 61.

Член Федеральної ради та міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія все ще підтримує рішення про створення двох держав, за якого Ізраїль і Палестина можуть співіснувати. Проте на даний момент Федеральна рада вважає, що Палестина не може бути визнана незалежною державою.

Нагадаємо, що 28 травня Норвегія, Іспанія та Ірландія офіційно визнали Палестинську державу. Перед цим її визнала Швеція.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна визнає державність як Ізраїлю так і Палестини. Франція та Німеччина поки утримуються від визнання Палестини.

Палестина перебуває в процесі державотворення. У Смузі Гази нею керувало Хамас, а на Західному березі – Палестинська адміністрація. Хамас визнаний терористичною групою низкою країн, зокрема в ЄС. Після початку війни 7 жовтня 2023 Ізраїль оголосив про зачистку Смуги Гази від членів Хамасу. Внаслідок ізраїльських операцій гинули цивільні.