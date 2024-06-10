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Швейцарія очікує на Саміт миру 90 країн та організацій

10 червня 2024, 15:55
Швейцарія очікує на Саміт миру 90 країн та організацій
Фото: AP
Близько половини держав є європейськими, решта – з інших континентів.

Наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі в саміті з миру в Україні в Бюргенштоку (NW) 15-16 червня.  Близько половини представлених держав є європейськими, решта – з інших континентів. Саміт охоронятимуть біля 4000 військовослужбовців.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

"Метою зустрічі глав держав та урядів на високому рівні є вироблення спільного розуміння щодо можливого шляху до справедливого та міцного миру в Україні. Тоді це стане основою для мирного процесу", – наголосили у повідомленні. 

Над озером Люцерн обговорюватимуться ідеї та бачення процесу досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. В уряді Швейцарії нагадали, що головна мета саміту – надихнути майбутній мирний процес. Щоб досягти цього, саміт має намір: забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН; сприяти загальному розумінню можливої структури для досягнення цієї мети; спільно визначте дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Саміт розпочнеться пленарним засіданням у другій половині дня 15 червня. 16 червня в робочих групах детально обговорюватимуться три теми глобального інтересу, які стосуються великої кількості держав: ядерна безпека, свобода судноплавства та продовольча безпека та гуманітарні аспекти.

Про безпеку форуму дбатимуть додаткові сили поліції, збройні сили та інші правоохоронні органи. Також будуть певні обмеження на пересування на озері та в повітрі. Заходи щодо повітряного простору тісно узгоджуються з федеральним урядом, який видав необхідні укази.

"Обмеження для місцевого населення неминучі через вимоги безпеки для учасників саміту, які захищені міжнародним правом, але тривалість і обсяг є пропорційними на думку тих, хто відповідає за безпеку",  –зазначили у швейцарському уряді.

Проте мешканцям все одно буде дозволено доступ до зони безпеки навіть під час саміту. Але з тактичних міркувань не буде оприлюднено жодної інформації про заходи безпеки чи кількість задіяного персоналу служби безпеки.

Збройні сили Швейцарії контролюватимуть безпеку під час саміту. Кількість задіяних військовослужбовців становитиме до 4000 осіб. Вони захищатимуть важливу та критичну інфраструктуру, забезпечуватимуть повітряний транспорт, повітряну розвідку, а також повітряні операції, здійснюватимуть спостереження та втручання на озерах, а також матеріально-технічне та командне забезпечення. Територію охороннятимуть близько 100 автомобілів для поліції та додаткові спеціальні автомобілі для перевезення осіб, які захищені міжнародним правом.

Швейцаріявійна в Україніросія окупантисаміт миру

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