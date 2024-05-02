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ПОЛІТИКА

Швейцарія офіційно прокоментувала ймовірність запрошення на Саміт миру представників москви

02 травня 2024, 13:18
Швейцарія офіційно прокоментувала ймовірність запрошення на Саміт миру представників москви
Фото: AP
Базові принципи саміту – статут ООН, формула миру України та міжнародне право.

російську федерацію не запрошували на майбутній Глобальний саміт миру. Втім, вона повинна буде взяти участь в наступних засіданнях.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) Швейцарії.

росія не є запрошеною до участі у представницькому зібранні. "Швейцарія завжди відкрита до запрошення росії на саміт, однак рф неодноразово і публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті", – зазначено у коментарі уряду.

Водночас Швейцарія говорить про необхідність розпочати мирний процес, а також про необхідність залучити росію до цього процесу. "Мирний процес без росії немислимий", – вказує швейцарський уряд.

Нагадаємо, що саміт миру, який буде ґрунтуватися на українській формулі миру, буде проведено 15-16 червня 2024 року в Бюргенштоці.

Саміт покликаний створити дискусію щодо відновлення миру в Україні, де базовими принципами будуть як положення міжнародного права, так і статут ООН і пропозиції України.

Наслідком проведення Саміту може бути розуміння того якою має бути "дорожня карта" для майбутнього мирного процесу.

"Участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей. Швейцарія має давні традиції сприяння діалогу. Таким чином, вона вважає життєво важливим обмін різними думками щодо шляху до миру в Україні", – вказано у пресрелізі уряду.

Швейцаріясаміт мируросія-агресор

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