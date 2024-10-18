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Швейцарія передасть Україні важкі машини для розмінування

18 жовтня 2024, 13:31
Швейцарія передасть Україні важкі машини для розмінування
Фото: osce.org
Одна вже працює, а ще дві прибудуть до кінця цього року.

Агенція з розвитку та співпраці Швейцарії під час Конференції з протимінної діяльності в Україні передала Україні важку машину для розмінування GCS-200, а ще дві надійдуть до кінця 2024 року.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Загалом впродовж року Швейцарія передасть три машини для розмінування, які отримають піротехнічні підрозділи ДСНС", - йдеться в заяві.

Також надання трьох систем розмінування, програма включає комплексний пакет тренінгів, інструктажів та логістичного забезпечення.

"Кожна передана партнерами машина для розмінування — це збільшення наших спроможностей в гуманітарному розмінуванні. А також вища безпека саперів, які працюють в полях", - заявив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Сума анонсованої та наданої допомоги від Швейцарії у сфері гуманітарного розмінування становить понад 134 млн доларів.

З 2022 року в Україні обстежили та очистили від мін і вибухонебезпечних предметів 35 тисяч кв.км території. 

Загалом в полях працює 98 машин механічного розмінування та понад 4300 саперів, а також сертифіковано 58 операторів.

 
Швейцаріямінирозмінуваннявійна в Україні

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