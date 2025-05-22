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Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання

22 травня 2025, 18:27
Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання
Фото: AP
Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.
 
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
 
"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - написав Єрмак у Telegram.
 
Він також повідомив про продовження роботи.
Швейцаріявійна в Україніросія окупанти

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