Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання
22 травня 2025, 18:27
Фото: AP
Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - написав Єрмак у Telegram.
Він також повідомив про продовження роботи.