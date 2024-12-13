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Швейцарія планує оновити мережу ядерних бункерів часів "холодної війни"

13 грудня 2024, 15:09
Швейцарія планує оновити мережу ядерних бункерів часів
Фото: AP
На укриття мають право також іноземці та біженці.

Берн хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів, які все тепер оцінюють як важливий ресурс країни в часи нестабільності в світі після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Закон, який уряд Швейцарії ввів в 1963 року, надає право жителям, іноземцям і біженцям, гарантоване місце в бункері для захисту від бомб і ядерної радіації.

"В найближчі роки Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", - заявив командувач цивільним захистом кантону Во Луї-Анрі Деларажаз. 

В жовтні уряд розпочав консультації для забезпечення "стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту" і планує модернізувати старі споруди за 220 мільйонів швейцарських франків. 

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту - це не є нашим повідомленням - але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність", - додав Деларажаз.

Він додав, що його офіс отримав сплеск дзвінків від стурбованих жителів щодо укриттів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Швейцарія залишалася осторонь зовнішніх воєн, відколи проголосила нейтралітет у 1815 році.

Хоча більшість швейцарців мають приватні укриття, деякі покладаються на громадські бункери.

 
Швейцаріябункерядерна небезпека

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