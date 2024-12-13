Швейцарія планує оновити мережу ядерних бункерів часів "холодної війни"

На укриття мають право також іноземці та біженці.

Берн хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів, які все тепер оцінюють як важливий ресурс країни в часи нестабільності в світі після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Закон, який уряд Швейцарії ввів в 1963 року, надає право жителям, іноземцям і біженцям, гарантоване місце в бункері для захисту від бомб і ядерної радіації.

"В найближчі роки Конфедерація хоче усунути деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття", - заявив командувач цивільним захистом кантону Во Луї-Анрі Деларажаз.

В жовтні уряд розпочав консультації для забезпечення "стійкості Швейцарії у випадку збройного конфлікту" і планує модернізувати старі споруди за 220 мільйонів швейцарських франків.

"Це не означає, що ми готуємося до конфлікту - це не є нашим повідомленням - але у нас є мережа укриттів, і ми повинні підтримувати їх у належному стані та забезпечувати їхню функціональність", - додав Деларажаз.

Він додав, що його офіс отримав сплеск дзвінків від стурбованих жителів щодо укриттів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Швейцарія залишалася осторонь зовнішніх воєн, відколи проголосила нейтралітет у 1815 році.

Хоча більшість швейцарців мають приватні укриття, деякі покладаються на громадські бункери.