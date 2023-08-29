Швейцарія подарує Україні дистанційну машину для розмінування
Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії скоро передасть Україні дистанційно машину для розмінування.
Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.
"З початку війни значно збільшилася кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, аби безпечно та ефективно їх розмінувати, Україні терміново потрібне спеціалізоване обладнання для гуманітарного розмінування.
Машину розмінування подарував швейцарський фонд DIGGER і тепер вона готова до доставки в Україну.
Машину розмінування з комплектом запасних частин у вересні фонд "Фургон для життя" доставить в Україну вантажівкою.
Весь пакет допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (1,3 млн доларів - ред.).
До нього входить гусенична машина, здатна знищувати або підривати протипіхотні міни, вантажний причіп і комплект запасних частин терміном на три роки.
Крім того, українська влада пройде навчання на місці експертами фонду DIGGER. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.