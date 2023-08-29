Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Швейцарія подарує Україні дистанційну машину для розмінування

29 серпня 2023, 20:22
Швейцарія подарує Україні дистанційну машину для розмінування
Фото: AP
Машину розмінування подарував швейцарський фонд DIGGER і тепер вона готова до доставки в Україну.

Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії скоро передасть Україні дистанційно машину для розмінування.

Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

"З початку війни значно збільшилася кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, аби безпечно та ефективно їх розмінувати, Україні терміново потрібне спеціалізоване обладнання для гуманітарного розмінування.

Машину розмінування подарував швейцарський фонд DIGGER і тепер вона готова до доставки в Україну. 

Машину розмінування з комплектом запасних частин у вересні фонд "Фургон для життя" доставить в Україну вантажівкою.

Весь пакет допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (1,3 млн доларів - ред.). 

До нього входить гусенична машина, здатна знищувати або підривати протипіхотні міни, вантажний причіп і комплект запасних частин терміном на три роки. 

Крім того, українська влада пройде навчання на місці експертами фонду DIGGER. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Швейцаріямінуваннявійна в Україні

Останні матеріали

Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється