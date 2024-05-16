Швейцарія пом'якшить правила експорту зброї, але не допоможе Україні – Bloomberg

Уряд хоче скасувати правила в особливих обставинах, але реакція країни на російське вторгнення була суперечливою.

Про це пише агенція Bloomberg.

Влада Швейцарії хоче мати можливість обійти жорсткий нейтралітет країни і розширити експорт зброї, але країна планує зберегти заборону на військові поставки в Україну.

"Швейцарія забороняє продаж зброї країнам, які перебувають у стані війни, якщо вони не беруть участі в бойових діях під егідою ООН. Через це швейцарські виробники зброї зазнали збитків навіть на тлі глобального оборонного буму - у 2023 році їхні закордонні продажі впали на 27%, до 770 мільйонів доларів", пише видання.

Проте згідно з новою ініціативою уряду, Швейцарія зможе скасувати експортні обмеження за "виняткових обставин" протягом обмеженого часу, якщо це відповідатиме "інтересам зовнішньої політики або національної безпеки".

Депутати вимагають більш гнучкої для підтримки швейцарської збройової промисловості, яка відіграє ключову роль в традиціях нейтралітету і самооборони країни.

"При цьому уряд уже заявив, що не використовуватиме виняток для дозволу поставок до Києва. Раніше Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії постачати свою зброю в Україну", - пише Bloomberg.

Порядка трьох чвертей швейцарського експорту зброї йде в Європу. За даними уряду, Німеччина на сьогоднішній день є найбільшим ринком: у 2023 році обсяг закупівель складе майже 170 мільйонів франків.