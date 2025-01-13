Швейцарія пообіцяла імунітет путіну від арешту: названо умови – The Times

Швейцарія пообіцяла імунітет російському диктатору володимиру путіну від арешту. Він матиме такі гарантії, якщо прийме рішення взяти участь у мирних перемовинах.

Офіційний Берн регулярно інформує Київ, Вашингтон та москву про готовність провести новий саміт для пошуку миру в Україні. Таку заяву зробив Ніколя Бідо, офіційний представник міністерства закордонних справ Швейцарії.

Варто нагадати, що Швейцарія юридично зобов'язана затримати путіна відповідно до виданого Міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт, якщо президент держави-агресора візьме участь у саміті.

Втім, Бідо наголосив, що уряд Швейцарії має повноваження зробити виняток для мирних перемовин і гарантуватиме путіну недоторканість.

Нагадаємо, що у Швейцарії заявили про готовність організувати зустріч російського диктатора путіна та новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на своїй території. Такий сценарій можливий, якщо швейцарську сторону про це попросять.