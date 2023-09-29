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Швейцарія посилює санкції проти Ірану

29 вересня 2023, 20:19
Швейцарія посилює санкції проти Ірану
Центральна вулиця Аарау та міська Ратуша. Фото: myswitzerland.com
Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт і транзит комплектуючих, використовуваних для виробництва БПЛА.

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану. Федеральна рада ухвалила таке рішення у відповідь на використання іранських безпілотників у військовій агресії російської федерації проти України.

Про це 29 вересня повідомила пресслужба уряду Швейцарії.

"З огляду на триваючу військову підтримку Іраном військової агресії росії проти України, що суперечить міжнародному праву, а також той факт, що росія використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва для підтримки військової агресії, Федеральна рада 29 вересня ухвалила рішення запровадити додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран", — ідеться в повідомленні.

Згідно з обмеженнями, тепер Швейцарія забороняє продаж, постачання, експорт і транзит комплектуючих, використовуваних для виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Крім того, передбачено цільові фінансові та туристичні санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із підтримкою іранської програми БПЛА.

У пресслужбі уряду зазначили, що Швейцарія приймає санкційні списки ЄС щодо постачань іранських безпілотників до росії з осені 2022 року, востаннє — 16 серпня. Це було зроблено в рамках Постанови про заходи у зв'язку із ситуацією в Україні.

Ірансанкціїдронивійна в Україніросія окупанти

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