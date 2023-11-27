Швейцарія прагне провести найдешевшу Олімпіаду в історії

Щоб зекономити, швейцарську Олімпіаду проводитимуть по всій країні — раніше змагання відбувалися в одному місті.

Уряд Швейцарії хоче провести низькобюджетні Олімпійські ігри — 2030, які обійдуться країні у $1,6 мільярда. Це може зробити швейцарську Олімпіаду найдешевшою в історії.

Про це пише Bloomberg.

Щоб зекономити, швейцарську Олімпіаду проводитимуть по всій країні — раніше змагання відбувалися в одному місті. Церемонії відкриття та закриття Ігор приймуть Лозанна та швейцарська столиця Берн, олімпійський турнір з хокею пройде у Цюриху та Цугу, Кран-Монтана стане місцем змагань зі швидкісного спуску, а Сент-Моріц — із хафпайпу.

Наразі Швейцарія не має лише арени для ковзанярського бігу на довгі дистанції. Аби провести ці змагання, Швейцарія планує звернутися до однієї з сусідніх країн. Також у Швейцарії не будуватимуть нового олімпійського містечка — спортсменів селитимуть у вже побудованих готелях.

Зимові Олімпійські ігри зазвичай є дуже дорогими. Так Олімпіада-2022 в Китаї коштувала $38,5 мільярда, а Ігри-2018, що відбулися в південнокорейському Пхьончхані — $13 мільярдів.

Найдешевшим був олімпійський турнір 2002 року у Солт-Лейк-Сіті — на нього витратили $2,2 мільйона. А єдина прибуткова для організаторів Олімпіада пройшла у 1984 році в Лос-Анджелесі.

Швейцарія претендуватиме на проведення Олімпіади-2030 разом зі Швецією, Францією, Японією, США та Канадою. Обрати майбутнього господаря мають у липні 2024 року.

Швейцарія вже двічі приймала зимові Ігри — у 1928 та 1948 роках. Обидва рази змагання проходили у Сент-Моріці.