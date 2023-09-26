Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard 2 за умови, що їх не буде передано Україні
Про це повідомляє Neue Zuericher Zeitung.
Нижня палата парламенту Швейцарії погодилася списати 25 танків Leopard 2 зі складу швейцарської армії і продати німецькій компанії Rheinmetall.
Німеччина як і інші країни НАТО планують поповнити свої запаси після передачі танків Україні.
Загалом влітку в Швейцарії було списано 96 бойових танків Leopard 2 із 134.
"З точки зору закону про нейтралітет це можливо, а з точки зору політики нейтралітету, ...це в інтересах Швейцарії…Таким чином можна зробити внесок у безпеку Європи, а отже, і Швейцарії", - заявила міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд.
Ще в лютому Берлін звернувся до Берна з проханням продати танки.
Leopard 2 мають бути модернізовані та використані в країнах НАТО для заповнення прогалин, які виникли через поставки зброї в Україну. Німеччина запевнила Швейцарію, що танки не відправлять в Україну.