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Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard 2 за умови, що їх не буде передано Україні

26 вересня 2023, 18:02
Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard 2 за умови, що їх не буде передано Україні
Фото: dw.com
Швейцарія погодила передачу Німеччині 25 танків Leopard 2 з власних запасів за умови, що вони не будуть передані Україні.

Про це повідомляє Neue Zuericher Zeitung.

Нижня палата парламенту Швейцарії погодилася списати 25 танків Leopard 2 зі складу швейцарської армії і продати німецькій компанії Rheinmetall. 

Німеччина як і інші країни НАТО планують поповнити свої запаси після передачі танків Україні. 

Загалом влітку в Швейцарії було списано 96 бойових танків Leopard 2 із 134. 

"З точки зору закону про нейтралітет це можливо, а з точки зору політики нейтралітету, ...це в інтересах Швейцарії…Таким чином можна зробити внесок у безпеку Європи, а отже, і Швейцарії", - заявила міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд. 

Ще в лютому Берлін звернувся до Берна з проханням продати танки. 

Leopard 2 мають бути модернізовані та використані в країнах НАТО для заповнення прогалин, які виникли через поставки зброї в Україну. Німеччина запевнила Швейцарію, що танки не відправлять в Україну.

 
НімеччинаШвейцаріятанкиLeopard 2

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